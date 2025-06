Cinthia Macías, una policía con muchas virtudes y aptitudes

Cinthia Liliana Macías, policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a quien el ser mujer no le impidió convertirse en agente preventiva, enfermera, paramédico, boxeadora, y además es la única integrante de uno de los grupos elite más emblemáticos de la corporación, es ejemplo dentro y fuera de ésta y comparte la gran satisfacción que le ha dejado el servir y proteger a su comunidad desde una de las mejores dependencias de seguridad a nivel nacional.

Madre de un pequeño de 8 años, hija ejemplar, única hermana y buena compañera de trabajo, Cinthia ha sabido combinar las múltiples facetas y dones que posee, dividiéndose en varias partes para cumplir de manera eficiente con todas, como ella misma lo expresa, priorizando siempre la seguridad de las y los chihuahuenses mientras se encuentra en las calles.

Además de ser parte de quienes combaten la delincuencia en la demarcación municipal, una de las grandes satisfacciones de la destacada oficial estriba en el hecho de tener a capacidad de ayudar a personas heridas o con problemas de salud mientras realiza patrullajes preventivos, gracias a sus conocimientos en medicina, que la hacen tener doble mérito.

La pasión por el boxeo y el deporte surgió desde niña y fue heredada de su padre, quien también es boxeador profesional y su actual entrenador. Esto le ha permitido encontrarse en optimo estado de salud y brindar así mejor servicio a la comunidad, a la cual un día decidió servir y proteger, incluso con su propia vida, cuya pasión y disciplina le valieron ganar el récord siete cero en el ring.

“Siempre he sido una persona de retos y si algo me propongo, lucho por ello, por ello me esforcé para pertenecer al grupo especial EPE, que es algo muy significativo para las mujeres que laboramos en la corporación, para lo cual nos actualizamos constantemente con capacitaciones y entrenamientos”

Cinthia alienta a las mujeres a nunca darse por vencidas, a ser ejemplo en lo que hacen, pues aunque erróneamente en ocasiones se consideran más débiles sólo por ser del sexo opuesto, siempre pueden demostrar lo contrario y las metas que cada quien se propone.