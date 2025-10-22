Cinismo de Luisa Alcalde no tiene límites, ¿por qué no nos platica de los narcogobiernos de Morena?: PAN respalda a Maru

Luego de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, lanzara acusaciones de corrupción en contra de la gobernadora Maru Campos, quien le respondió que la demandaría por daño moral, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN le respondió a la morenista y afirmó que su cinismo no tiene límites.

“El cinismo de Luisa Alcalde no tiene límites. ¿Por qué no mejor nos platica de los narcogobiernos de Morena, de cómo sufren los ciudadanos en Sinaloa, Tamaulipas o Guerrero, de los viajes de lujo o de las acusaciones hacia Adán Augusto López por sus vínculos con el crimen organizado?”, publicó Acción Nacional en su cuenta de X.

Los hechos hablan por sí solos: en todas las encuestas, los gobiernos y sus gobernadores @MaruCampos_G @TereJimenezE @LibiaDennise y @makugo son los mejores evaluados del país. Donde gobierna @AccionNacional, hay resultados. El cinismo de @LuisaAlcalde no tiene límites. ¿Por qué… — Acción Nacional (@AccionNacional) October 23, 2025

Mientras que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, también utilizó la misma red social para responderle a sus homóloga de Morena y respaldar a la gobernadora Maru Campos:

“Los de enfrente se meten con nuestra querida gobernadora Maru Campos porque saben perfectamente del cariño y aprecio que le tiene la gente de Chihuahua. Y la gente REFRENDERÁ su confianza en Maru y en Acción Nacional, disculpen las molestias que esto les ocasione”.