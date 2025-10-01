Cierre de gobierno en EU podría afectar exportaciones mexicanas

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda mencionó que el tema de la exportación podría verse afectado por el cierre de gobierno en los Estados Unidos.

Recordó que no es la primera vez que esto ocurre en el país vecino y que en ocasiones anteriores se han visto afectados diversos trámites que al final del día, terminan por afectar a la ciudadanía.

Asimismo, destacó que es posible que también se generen retrasos en trámites binacionales por lo que se espera que exista una solución rápida al desacuerdo que existe entre el presidente Donald Trump y el Congreso.