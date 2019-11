Cierran accesos al Centro por Desfile Revolucionario

Noticias de Chihuahua.-

Con motivo del desarrollo del Desfile, Cívico, Militar y Deportivo, alusivo al 109 Aniversario de la Revolución Mexicana a celebrarse este día, los principales accesos al centro histórico de la ciudad de Chihuahua, están siendo cerrados de forma parcial.

El primer bloqueo comenzará a partir de las 07:00 horas, con el cierre de las avenidas Carranza, Juárez y el tramo que abarca desde la intersección de la avenida Independencia y 20 de noviembre hasta la calle Donato Guerra, así como todas las calles aledañas el primer cuadro de la ciudad.

De igual forma, se informa que en el caso del cruce de las avenidas Juárez y Colón, con sentido sur a norte, el tráfico será cerrado a partir de las 10:00 horas, a fin de permitir que las y los automovilistas que tengan como destino algún punto del norte de la ciudad, puedan hacerlo de forma fluida.

Por lo anterior y aunado a que se trata de un día laboral y escolar hábil, se exhorta a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones:

• Salga de su domicilio con al menos una hora de anticipación.

• No exceda los límites de velocidad establecidos.

• Utilice cinturón de seguridad y sillas retenedoras.

• Respete los señalamientos y disposiciones de la autoridad.

• No invada cajones de estacionamientos azules, rojo y líneas amarillas.

• No utilice distractores como teléfonos celulares o dispositivos electrónicos.

Y se ponen a disposición las siguientes vías alternas:

• Av. Teófilo Borunda en ambos sentidos

• Av. Independencia.

• Av. Ocampo.

• Paseo Bolívar intersección con Independencia; el tráfico se desvía por independencia.

• Av. 20 de noviembre en sentido de este a oeste, intersección con calle 27ª

• Av. Carranza intersección con la calle Terrazas, la circulación de sur a norte deberá de tomarse por la Av. Tecnológico, hasta la calle J. Eligio Muñoz, con desviación en Av. Teófilo Borunda hacía el este.