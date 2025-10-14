Cierra septiembre con la baja de 15 registros patronales en la capital

El Consejo de Desarrollo Económico Regional de Chihuahua (Coder) dio a conocer que durante el mes de septiembre de este año se dio la pérdida de 15 registros patronales en la capital del estado, disminuye a comparación del mes anterior.

En este sentido se informó que los municipios que más tuvieron pérdida de registros patronales en sep2025 esta: Chihuahua (-15), Hidalgo del Parral (-10) y Saucillo (-7). Mientras que los que tuvieron creación de registros patronales se encuentran: Nuevo Casas Grandes (8), Ascensión (2), Delicias (2) y Ojinaga (2).

En lo que va del año hasta septiembre el municipio de Chihuahua acumula una pérdida de 238 registros patronales, mientras que para el Estado esta cifra aumenta a 856 registros patronales perdidos.

Cabe destacar que se ha dado una recuperación en la capital a comparación del mes pasado en donde se dio la pérdida de 35 empresas, mientras que en el estado en el mes de septiembre se perdieron 36 empleos.

octubre 14, 2025 10:08 am

