Cierra septiembre con la baja de 15 registros patronales en la capital

El Consejo de Desarrollo Económico Regional de Chihuahua (Coder) dio a conocer que durante el mes de septiembre de este año se dio la pérdida de 15 registros patronales en la capital del estado, disminuye a comparación del mes anterior.

En este sentido se informó que los municipios que más tuvieron pérdida de registros patronales en sep2025 esta: Chihuahua (-15), Hidalgo del Parral (-10) y Saucillo (-7). Mientras que los que tuvieron creación de registros patronales se encuentran: Nuevo Casas Grandes (8), Ascensión (2), Delicias (2) y Ojinaga (2).

En lo que va del año hasta septiembre el municipio de Chihuahua acumula una pérdida de 238 registros patronales, mientras que para el Estado esta cifra aumenta a 856 registros patronales perdidos.

Cabe destacar que se ha dado una recuperación en la capital a comparación del mes pasado en donde se dio la pérdida de 35 empresas, mientras que en el estado en el mes de septiembre se perdieron 36 empleos.