Chofer de camión de personal será suspendido un mes, 3 pasajeros fueron hospitalizados

Luis Manuel Aguirre, subsecretario de Transporte en la Secretaría General de Gobierno informó que derivado del accidente que se registró esta madrugada en la avenida Teófilo Borunda con un camión de transporte de personal, únicamente 3 personas fueron hospitalizadas en la Clínica Palmore, mismas que están por ser dadas de alta.

Por su parte, el conductor y la unidad se encuentran detenidos de manera preventiva en las instalaciones de Vialidad, en espera de que las personas que iban a bordo le otorguen el perdón.

Según declaraciones del chófer, el accidente ocurrió por quedarse dormido cuando venía de dejar trabajadores del Parque Industrial Américas y subió a otro grupo que se dirigía a sus hogares.

Aunque no estaba de doble turno, el chófer terminó de trabajar ayer a las 11:45pm y hoy a las 5:30am ya estaba de nuevo en circulación por lo que incumplió con la norma de descansar como mínimo 8 horas antes de iniciar su jornada.

El subsecretario explicó que el camión tiene sus documentos en regla, cumple con año-modelo, licencia del chófer, tarjeta de circulación y no adeudos; no obstante, el conductor será suspendido durante un mes sin goce de sueldo y no podrá trabajar en ningún otro ramo del transporte durante dicho periodo.

Adicionalmente se impondrá una multa económica por parte de Vialidad, misma que será absorbida por el concesionario y propietario del camión.