Chihuahua ya no puede seguir manteniendo a estados que no producen; Francisco Sánchez presenta reforma al Pacto Fiscal

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para establecer que en la distribución del presupuesto de la nación se ponderen criterios que reconozcan y beneficien en proporción a los estados que más aporten al país.

“La Ley de Coordinación Fiscal debe ser revisada y debe ser justa, bajo el siguiente axioma: que quien más produzca más reciba el producto de ese esfuerzo”, declaró.

El legislador chihuahuense remarcó que el Pacto Fiscal actual es especialmente injusto con el norte, en donde a estados como Chihuahua, uno de los que más recursos genera para el país, se le entregan migajas en el presupuesto, mientras que a estados que poco producen reciben hasta 4 veces más.

“Hasta cuándo el norte cargará con la pesada losa de ser despojado de gran parte de su riqueza que por esfuerzo propio se lo ha ganado”, expresó.

Además con esta reforma, Francisco Sánchez, busca establecer que se incremente el monto destinado a los estados, pasando del 20% al 40% de la recaudación federal. De tal manera que, siendo los estados, quienes generan los ingresos, sean los estados quienes reciban el beneficio.