Chihuahua tiene un polo de desarrollo en obra del 2025 al 2030; señala CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Julio César Mercado Rodríguez dio a conocer que dentro de la reunión mensual con Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DECEC) en donde mencionaron la necesidad de infraestructura y la presentación de 27 obras posibles para la ciudad del 2025 al 2030.

En este sentido el líder de los constructores destacó que se trabaja en conjunto con el gobierno del Estado, Jorge Chánez y el director de Obras Públicas Municipales, Carlos Rivas con quienes hablaron de las modificaciones y obras que urgen para la ciudad ante el incremento del parque vehicular que hay, debido a que se han colapsado algunos puntos de la ciudad.

“2025 al 2030 se requerirán 70 mil empleos nuevos para Chihuahua y esto nos indica que al menos 140 mil personas vendrán a vivir en Chihuahua y si hemos trabajado en conjunto el sector empresarial, los gobiernos estatales y municipales nos han ayudado y esto es muy importante, yo creo que Chihuahua en los próximos años va a ser un polo de desarrollo y uno de los temas que se comentaba es la calidad de vida en Chihuahua con sueldo de alta remuneración”, comentó.

En este sentido destacó que se analizan 27 obras por parte de Desarrollo Económico de Chihuahua que darían otra visión para Chihuahua.