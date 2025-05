“Chihuahua tiene estatus privilegiado, no podemos echar a perder el trabajo de otros”: Maru por ganado que llega de América Latina

La gobernadora María Eugenia Campos Galván hizo un llamado a la responsabilidad para el sector ganadero del sur del país que exporta ganado de otros países de América Latina y ante el aumento de casos del gusano barrenador, lo que ha derivado en el cierre de los cruces comerciales hacia Estados Unidos.

Maru Campos dijo que Chihuahua tiene un estatus privilegiado en materia de ganadería y que, con la sequía que aqueja a la entidad, resulta más oneroso el no poder enviar cabezas de ganado a Estados Unidos pues representa el único ingreso económico para ellos.

«Pedirle a los ganaderos que seamos muy responsables, que luego traemos ganado de América Latina, de otros países sin pensar que Chihuahua tiene un estatus privilegiado y que no podemos echar a perder el trabajo de otros ganaderos que, justamente ante la sequía, se vuelve mucho más costoso u oneroso el no poder exportar ganado, y se vuelve más oneroso porque justamente, no hay de dónde sacar dinero».

Asimismo, la mandataria estatal reiteró que el Estado no dejará sola a la ganadería de Chihuahua y que, además de los apoyos para mitigar el impacto de la sequía, continuarán los apoyos para impedir la llegada del gusano barrenador, enfermedad que destacó, no se ha presentado en la entidad durante los últimos 40 años.