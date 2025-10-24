Chihuahua será número uno en vinos en 5 años

Goreth Machorro, integrante del comité organizador de “Entre Vinos y Tradición” destacó que los vinos de Chihuahua serán los mejores de México durante los próximos cinco años. 

En este sentido destacó que se cuenta en Chihuahua con cinco zonas para cultivo con buenas condiciones para la uva hasta en la zona de Namiquipa e ideales para las plantas con buenos productos para el vino. 

Cabe destacar que existen 52 diferentes productores de uva en el estado con diferentes expresiones y la mayoría cuenta con medallas especiales de alta calidad lo cual posiciona al estado como un motor vitivinícola.

“En el mundo del vino se visualiza que los vinos de Chihuahua van a evolucionar de la mejor manera y posicionándose e incluso en cinco o 10 años vamos a estar en niveles mucho mejores”, comentó 

octubre 24, 2025 11:33 am

