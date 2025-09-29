Chihuahua reporta más de 13 mil 800 millones de pesos en remuneraciones IMMEX en el primer semestre de 2025

Chihuahua, Chih.— René Espinosa, presidente de Index Chihuahua, informó que al cierre del primer semestre de 2025 las empresas de manufactura de exportación en el estado destinaron 13,841 millones de pesos al pago de remuneraciones a sus trabajadores, de acuerdo con el Balance IMMEX.

Del total, el 69% correspondió a sueldos y salarios directos, el 17% a contribuciones patronales y el 14% a prestaciones sociales, lo que refleja la relevancia de la industria en el financiamiento de la seguridad social y en la generación de bienestar laboral.

Espinosa precisó que en la ciudad de Chihuahua y región (Cuauhtémoc, Delicias, Parral) en junio de 2025 las remuneraciones sumaron 2,419 millones de pesos, cifra vinculada a más de 84 mil 600 empleos.

“La manufactura de exportación no solo genera empleos; también es una fuente de movilidad social, inversión en capacitación y bienestar para miles de familias. El monto en remuneraciones demuestra la solidez del sector y su papel como motor económico de Chihuahua y del país, además de ser un catalizador para integrar la proveeduría local y nacional”, concluyó.