Chihuahua no es como los estados donde gobiernan Morena y el narco: GPPAN pide no politizar la seguridad

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, descartó que en Chihuahua los encargados de la seguridad estén distraídos, tal como lo aseguró su homólogo de Morena, Cuauhtémoc Estrada.

“Nosotros estamos convencidos de que Chihuahua no es Sinaloa o no son otros estados que gobierna Morena donde, lo digo así, hay un narcogobierno. Morena, en muchos estados del país, gobierna el narcotráfico. No así en el caso de Chihuahua. Y si lo dice por las áreas del gobierno que tienen la seguridad, todos los secretarios, absolutamente todos los alcaldes están enfocados en el área de seguridad”, declaró Chávez Madrid.

El coordinador panista llamó a que “no politicemos el tema de seguridad, más cuando la presidenta de la República ha hecho un llamado a cerrar filas y cuando vemos que es un problema de índole federal y donde incluso yo también llamaría a nuestro compañero, a que se pronuncien los compañeros de Morena contra un narcosenador que tiene Morena coordinando a los senadores, el narcotráfico está allá en Morena”.

“Que no quieran venir aquí a decirnos a Chihuahua qué hacer, porque aquí hay coordinación con el gobierno federal, con los gobiernos municipales, y sobre todo hay inversión en la parte de seguridad, inversión estatal. Entonces, creo que las áreas de seguridad han sido muy responsables de una ola violenta en el país. Y también nosotros reconocemos que los abrazos se acabaron, que hoy la presidenta de la República está haciendo un esfuerzo, y que la gobernadora se ha sumado a ese esfuerzo. Al menos aquí en Chihuahua”, sentenció Alfredo Chávez.