Chihuahua, modelo a seguir en políticas públicas para la niñez, las mujeres y las familias: Paty Ulate

Chihuahua es punto de referencia nacional en políticas públicas con rostro humanista, tal como quedó de manifiesto durante la participación del alcalde Marco Bonilla, en la Asamblea General de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), expresó la regidora Patricia Ulate.

“Las estrategias que en nuestra ciudad se han implementado, marcan la diferencia y captan la atención de gobiernos de otras ciudades interesadas en conocerlas y replicarlas, y esto no es casualidad, sino que son producto de un gobierno con visión humanista, así como la sensibilidad y compromiso del alcalde y de la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, que han colocado el interés de la niñez, la mujer y la familia como ejes prioritarios de este Gobierno Municipal”, dijo Paty Ulate.

Es por ello, que Chihuahua se posicionó como punto de referencia a nivel nacional durante el encuentro realizado en la ciudad de México, al presentar iniciativas y programas innovadores que están siendo observados por otros municipios como modelos exitosos a seguir.

Uno de ellos, refirió Ulate es Yo sí te creo, bajo la coordinación del DIF, que en el primer trimestre del año ha atendido más de 170 reportes, brindando protección a menores en situación de riesgo, desde una perspectiva sensible, interdisciplinaria y centrada en la protección de sus derechos.

Asimismo, dijo, la prohibición en conciertos públicos de la interpretación de contenidos musicales que hagan apología del delito o que denigren a las mujeres, una medida que representa un avance en la construcción de entornos más seguros, respetuosos y libres de violencia.

“Son acciones que demuestran que en Chihuahua la atención a la niñez, el respaldo a las mujeres, el fortalecimiento de las familias y la recuperación de espacios públicos para la convivencia segura no son solamente líneas discursivas, sino pilares que sostienen el quehacer cotidiano de este gobierno municipal”, expresó.

Agregó que en nuestro municipio se tiene claro que el tejido social se fortalece desde la primera infancia, que las mujeres requieren entornos libres de violencia para desarrollarse plenamente, y que las familias son el núcleo fundamental desde donde se construyen comunidades más justas, equitativas y resilientes, “demostrando que la voluntad y el actuar político, cuando va acompañada de principios éticos y de una firme convicción por el bienestar común, hace la diferencia”, finalizó.