“Chihuahua enfrentó el sarampión con estrategia, no con discursos ni centralismo fallido”: Jorge Soto responde a Morena

Durante su intervención en la Diputación Permanente del Congreso del Estado, el diputado panista Jorge Soto lanzó un contundente posicionamiento en defensa de la actuación del Gobierno de Chihuahua frente al brote de sarampión, al tiempo que contrastó la respuesta estatal con la parálisis, opacidad y negligencia del Gobierno Federal encabezado por Morena.



“Aquí las crisis se atienden con estrategia y rapidez; no con protagonismos ni escapularios”, afirmó Soto, al referirse a la manera en que el estado enfrentó el reciente brote sanitario, destacando que desde el primer momento se intervinieron campos menonitas, se reactivaron jornadas de vacunación en la Sierra Tarahumara y se desplegaron brigadas casa por casa, con resultados tangibles: más de 1,700 personas recuperadas y ningún colapso hospitalario.



Para el legislador panista, esta reacción no solo demuestra la capacidad operativa del gobierno local, sino evidencia una gran diferencia entre “hablar desde el escritorio” —en referencia a la burocracia federal— y “actuar en el territorio”, como lo ha hecho Chihuahua.



Soto fue más allá, señalando que una tragedia habría sido enfrentar el brote con el fallido modelo del IMSS-Bienestar, al que calificó de “experimento fracasado” del gobierno federal. “Chihuahua no tiene tiempo que perder. Aquí, las vidas sí importan.”



Además, enfatizó que Chihuahua no negó el brote, lo enfrentó con datos, estrategia y transparencia. Según cifras oficiales, al 2 de junio el estado contaba con más de 200 mil dosis de vacuna doble viral y más de 30 mil de triple viral en cámaras frías, mientras que la federación, criticó Soto, no ha rendido cuentas claras sobre su propio abasto ni sus cifras de aplicación.



El diputado también denunció la opacidad del gobierno morenista en sus plataformas federales, las cuales siguen sin liberar información actualizada sobre el avance de la vacunación. “Aquí operamos con transparencia, en Chihuahua todos los datos técnicos se publican diariamente”, contrastó.



Uno de los señalamientos más graves fue contra la caída nacional en cobertura de vacunación, la cual atribuyó directamente al desmantelamiento del sistema de salud por parte de Morena. “México retrocedió más de diez años en cobertura de vacunas infantiles. Chihuahua ha hecho esfuerzos extraordinarios para sostener coberturas altas, pero no puede sustituir a todo un sistema.”



Finalmente, Jorge Soto criticó que, en lugar de asumir responsabilidad, el gobierno federal se esconda detrás del discurso, ignorando sus propias fallas: “Las preguntas que hace la diputada Arguelles deberían dirigirse al gobierno federal, pero sería inútil: no responden, no tienen los datos, ni siquiera la voluntad de informar.”



“La diferencia es clara, concluyó Soto: mientras el gobierno federal dejó morir la vigilancia epidemiológica en comunidades indígenas y rurales, en Chihuahua se actuó con responsabilidad, estrategia y autoridad moral —esa que, según dijo, en Palacio Nacional hace mucho se perdió”.