Chihuahua el estado más competitivo por manufactura durante 2do Trimestre del 2025

El Consejo de Desarrollo Económico Regional de Chihuahua (Coder) dio a conocer que Chihuahua es el estado más competitivo en materia de transformación de manufactura a nivel nacional, especialmente en la fabricación de equipo de transporte.

En base a información actualizada de acuerdo a datos emitidos por la Secretaría de Economía Federal, la industria manufacturera es el sector que más Inversión Extranjera Directa (IED) que recibe la entidad, ha posicionando a Chihuahua como un estado competitivo en materia de transformación.

Dentro de este sector, que tiene un gran impacto en la economía chihuahuense, destaca principalmente la fabricación de equipo de transporte, que tiene una participación del 45% de la inversión en la industria manufacturera al IIT del 2025.

Esto refleja la fuerte especialización industrial del estado y su papel clave en las cadenas globales de valor del sector automotriz.

Tan solo en el segundo trimestre, el estado de Chihuahua ha dado un acumulado de 936 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, que a comparación del año pasado disminuyo, ya que en 2024 se dio 1.035 millones de dólares.