Chihuahua cuenta con empleo en manufactura, Juárez tiene crisis: Index

El presidente de Index, Rene Espinosa Terrazas dio a conocer que hay empleo en Chihuahua en el sector manufacturero, destaca que la situación de crisis se presenta en Juárez.

Ante las reducciones de cifras de empleo en el estado por índices del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se ha desarrollado de buena manera en la capital sin embargo, la frontera es el principal problema.

“En el sector de industria al menos se ha mantenido ha sido muy marginal los pequeños ajustes que ha habido en Chihuahua, en la parte de Juárez ha sido la más afectada, hay que entender que son números del seguro social y hay que entender que esos números del seguro social también hay que ver de qué sectores hablan”, comentó.

Asegura que Chihuahua lleva más de 50 años en la manufactura sencilla que comenzó con pagos como cupones si y ahora se busca dar una profesionalización especial.