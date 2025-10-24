Chihuahua capital no ha perdido empleos en manufactura: Index

El presidente de Index Rene Espinosa Terrazas dio a conocer que el empleo no ha presentado una disminución en las maquiladoras de la capital, reitera que es la mejor cifra registrada en el estado.

Luego de que el cierre del mes de septiembre registrara una baja a nivel nacional en la industria de manufactura, el líder de la industria de manufactura destacó que Chihuahua como estado ha sido la excepción.

“Uno de los indicadores muy importantes es que no se ha disminuido en Chihuahua capital o mano de obra y se ha ido incrementando el valor de contenido esto que quiere decir? Que de una complejidad de un sector muy competitivo comparado con otras regiones del país e incluso del estado”, comentó.

Cabe destacar que se espera incluso la llegada de más empresas de la industria manufacturera para el 2026 por lo cual se preparan con espacios en los diferentes parques industriales.