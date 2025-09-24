Chihuahua abre nuevas rutas con Canadá: Viene el Foro Iberoamericano impulsará comercio, inversión y desarrollo

Chihuahua, Chih.— “La industria chihuahuense está llamada a jugar un papel estratégico en la nueva configuración de los negocios internacionales. Este Foro Iberoamericano de Comercio, Inversión y Desarrollo no es solo un encuentro empresarial: es una plataforma que proyecta a Chihuahua hacia escenarios de mayor integración y competitividad global”.

Así lo expresó Armando Gutiérrez Cuevas, presidente de Canacintra Chihuahua, al convocar a los empresarios, asociados, afiliados y a la sociedad empresarial en general a participar en el Foro Iberoamericano de Comercio, Inversión y Desarrollo “México–Canadá Business Summit”, que se celebrará el próximo 30 de septiembre.

Este encuentro, fundado en 2014 por el Dr. Alejandro Castillo Maldonado, tiene como propósito fomentar el intercambio de ideas, proyectos y oportunidades de negocio entre México, Canadá y la región iberoamericana, con un enfoque especial en el impulso de las PYMES, la atracción de inversión extranjera y la cooperación empresarial.

En esta edición participarán el propio Dr. Castillo Maldonado, presidente del Foro Iberoamericano, y el Dr. Francis Peujio Fozap, Director Partner de Maple Leaf World Commerce (Victoria, Columbia Británica, Canadá). Ambos aportarán su experiencia junto con representantes de cámaras empresariales, clústeres industriales, académicos y autoridades gubernamentales.

El programa se desarrollará de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., con conferencias magistrales sobre:

• Panorama económico global

• Oportunidades comerciales y de inversión entre México y Canadá

• Oportunidades en Columbia Británica

• Cómo preparar su empresa para exportar en el marco del T-MEC

Posteriormente, de 2:00 a 4:00 p.m., se realizará una sesión de acercamientos comerciales B2B, diseñada para generar conexiones estratégicas entre empresas de Chihuahua y representantes canadienses.

“El fortalecimiento de los vínculos con Canadá significa abrir nuevas rutas de inversión, innovación y desarrollo industrial para Chihuahua. Queremos que nuestros empresarios aprovechen este foro para potenciar sus negocios a escala internacional y proyectar a nuestra región como un socio estratégico en Norteamérica e Iberoamérica”, subrayó Gutiérrez Cuevas.

El evento es convocado por el Clúster Agroindustrial de Canacintra Chihuahua, en coordinación con la SIDE, consolidándose como una cita imprescindible para quienes buscan construir alianzas y expandir horizontes en el comercio y la inversión global.

Para registro e informes, los interesados pueden comunicarse al 614 169 0912.