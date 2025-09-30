Chihuahua #1 en exportaciones en el 2do trimestre del año con 26 mil 230 mdd

En el segundo trimestre de 2025, Chihuahua alcanzó un valor histórico en exportaciones con 26,230.5 millones de dólares, la cifra más alta registrada en la entidad desde el 2007, así lo indicó el Consejo de Desarrollo Económico Regional de Chihuahua (Coder) a través de la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado.

Hasta entonces, el mayor nivel lo había tenido el primer trimestre de 2025, con 21,320.7 millones de dólares, esto significa un crecimiento de 23% entre ambos periodos, el más elevado desde el tercer trimestre de 2020.

Asimismo en una comparación al año pasado, Chihuahua representa un incremento fuerte pues registra un 43% más que en el mismo periodo del año pasado.

Cabe destacar que actualmente, Chihuahua representa 17.8% del total de exportaciones del país, con la fabricación de equipos de computación, fabricación de equipo de transporte, otras industrias de manufacturas, fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de accesorios y aparatos eléctricos, fabricación de productos metálicos, entre otros.