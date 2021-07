Checa aquí cuáles son las vialidades con más prioridad de tapar baches

Noticias de Chihuahua.-

De acuerdo con el reporte de la presidenta municipal, María Angélica Granados, las principales vialidades que serán atendidas de manera emergente en cuestión de baches hechos por las intensas lluvias en la capital son: Teófilo Borunda, Heroico Colegio Militar, periférico De la Juventud, Ortiz Mena, R. Almada, entre otras calles a lo largo y ancho de la ciudad.

Granados Trespalacios recalcó a los ciudadanos la importancia de denunciar estos desperfectos causados por le temporada de lluvias; sugiere descargar el app Marca el Cambio y al 072.

“Los baches si no los reportan al 072 no podemos atenderlos, no podemos tener ojos en toda a ciudad y ver. Nos ayuda mucho que nos digan a dónde ir y dónde está el bache para poder ir a corregirlo”, citó.

Asimismo, ayer la Dirección de Obras Públicas informó a través de un comunicado que continúa trabajando en la supervisión y diagnostico de las afectaciones en las calles y avenidas de la ciudad tras la presencia de lluvia en las últimas 48 horas, a lo que la dependencia pide extremar precauciones en las zonas más afectadas en la superficie de rodamiento.

Lo anterior, debido a que las reparaciones de los baches se podrán hacer hasta que esté seca la superficie de rodamiento, esto ya que los materiales utilizados para este proceso requieren que las calles estén libres de agua o humedad, a fin de poder adherirse de manera correcta, de lo contrario, los trabajos que se realicen en estos momentos mientras persisten las lluvias significarían un desperdicio de material, ya que no servirían para el fin destinado.

El director de Obras Públicas, Carlos Aguilar García, mencionó y resaltó que; “mientras siga lloviendo no podemos trabajar con la aplicación de mezcla asfáltica para el bacheo, ya que para hacer este procedimiento no debe de haber presencia de lluvias o encharcamientos en el área afectada, porque el material no cumple su función”.

Es por ello que la Dirección de Obras ha optado por trabajar de manera emergente en los casos más extremos con la atención de material provisional, dando un apoyo para amortiguar el problema en la superficie de rodamiento.

No obstante el Gobierno Municipal pide a la ciudadanía que se tenga paciencia tras esta contingencia y que realicen sus reportes de bache en la aplicación móvil, Marca el Cambio o llamando al CRC en el 072, para dar la solución lo más pronto posible y en cuanto las condiciones climáticas lo permitan.

A la fecha se han detectado mil 287 baches en avenidas como: