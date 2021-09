César Duarte es el pillo más grande, habrá quién le aplauda: Mesta sobre carta

Noticias de Chihuahua.-

El secretario General de Gobierno, Fernando Mesta Soulé, señaló que se hará un posicionamiento formal respecto a la carta que envió el ex gobernador César Duarte Jáquez, al actual mandatario Javier Corral Jurado, a quien acusó de fabricar casos y mentir a los chihuahuenses, así como de mantener nexos con el crimen organizado a través de sus colaboradores.

“César Duarte es el pillo más grande. Yo no la he leído, no necesito leerla para saber de quién vienen. Pero no falta quiénes el aplauda “arriba Duarte”, o sé”, dijo el secretario.

Mesta Soulé detalló que dicho posicionamiento se dará entre las 11 y las 12 del día para dar respuesta puntual a cada uno de los señalamientos hechos por Duarte Jáquez en contra de Javier Corral y de su gobierno.

En a misiva, Duarte asegura que “Una desgracia para los chihuahuenses fue confiar su futuro en las manos de Javier Corral Jurado, quien resultó una gran mentira en sí mismo, mientes una y otra vez, quieres engañar y seguir engañando a los chihuahuenses con tu tan traída honestidad y combate a la corrupción… En mi contra fabricaste una campaña de linchamiento basada en mentiras y violando todos mis derechos, alimentada por la desinformación y tu capacidad inagotable de odios y frustraciones.”