Cerraré fuerte en tema de salud para mejorar el sistema y no dejar una crisis como la que heredé

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró que uno de sus objetivos en los últimos dos años de su administración es cerrar con fuerza el tema de salud pública a fin de dejar un mejor sistema y no heredar crisis financieras como la que él recibió y que impidió al gobierno abastecer de manera rápida los medicamentos e insumos que requerían los hospitales de la entidad.

Corral Jurado adelantó que en unos días se surtirán diversas claves de medicamentos adquiridos mediante una compra consolidad con la federación, la cual, además, permitirá que en unos meses se cubra hasta un 95 por ciento de abasto en los centros de salud estatales.

El mandatario añadió que ha recorrido las unidades de salud del estado en diversos municipios para supervisar personalmente las condiciones de farmacias y almacenes, además de dialogar con el persona médico y administrativo para garantizar que existan los máximos niveles de medicamentos, insumos, equipamiento y atención médica.

Subrayó que uno de los grandes objetivos del 2020 no sólo es contar con nuevas unidades de salud y hospitales, sino aumentar la inversión en equipamiento de las unidades básicas.

“Voy a cerrar fuerte en el tema de salud. El propósito que tengo es dejar no sólo un mejor sistema, sino consolidar procesos, por ejemplo de control de la existencia de medicamentos mediante procesos de digitalización para que Chihuahua no vuelva a tener una crisis en el abasto de medicamentos como la que yo heredé cuando me dejaron las cuentas de los sistemas de salud en cero pesos, que no teníamos nada de dinero”.