Cerrará difícil 2025 para la industria; señala Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Armando Gutiérrez Cuevas dio a conocer que este año será difícil cerrar a favor de la industria, asimismo aseguró que se espera que el 2026 se arranque con una recuperación.

En este sentido el líder de la industria de la transformación destacó que se han dado afectaciones debido a la incertidumbre con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

“Tenemos esperanza y algunos analistas sugieren que el próximo año puede ser de recuperación, no de gran crecimiento pero si de recuperación y detener la caída y eso es lo que estamos esperando”, comentó.

Asegura que las empresas pequeñas y medianas no se ha dado el cierre de empresas, pero sigue siendo una situación de crisis ante las adecuaciones e incremento de impuestos en algunos productos.