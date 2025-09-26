Cerrará bien 2025 en construcción, 2026 será más fuerte; señala CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Julio César Mercado Rodríguez comentó que ante la baja actividad en el sector constructor a nivel nacional, sin embargo en Chihuahua continua con el trabajo y esperan mejorar al cierre del 2025 y esperanzas económicas para el 2026.

“Como cámara nacional estamos viendo el problema que se ha generalizado con recortes naturales después de un año de elecciones siempre lo vemos que es muy complicado, sin embargo, podemos decir que Chihuahua tanto en municipios y estado han seguido con la obra y también estamos viendo obras privadas importantes”, comentó.

El líder de los constructores dejó claro que a nivel nacional cuando hay cambios de gobierno el primer año es el más difícil de afrentar en obra pública y privada, por ello espera que el siguiente año sea mejor a nivel nacional, destacando que en Chihuahua se ha continuado con obra pese a todo.

En este sentido expuso que esperan que el cierre de año sea menos complicado y el 2026 sea un año mejor con todos los proyectos que han presentado algunas dependencias.