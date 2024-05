Centro de la ciudad necesita más estacionamientos: Jorge Cruz Russek

El alcalde capitalino suplente, Jorge Cruz Russek opinó que en la zona Centro son necesarios más estacionamientos ante la gran cantidad de vehículos que circulan diario.

También dijo que la calle no es de nadie, esto por el tema que ha incrementado el número de los conocidos “viene, viene” quienes a cambio de dinero apartan lugares.

Cruz Russek, quien también es empresario vio viable que se planteen zonas públicas para que sean usadas de estacionamientos.

Sin embargo, el mandatario municipal también fue claro que es un tema que no compete al Gobierno Municipal, sino a Vialidad, pero, en lo particular afirmó que si son necesarios, ya que no todo ciudadano tiene para pagar un público, ni se vale que otras personas se aprovechen de “ver quienes tienen más” para apartar lugares a cambio de una cuota.