Celebran capitalinos del PAN natalicio de Manuel Gómez Morín; CDM llama a trabajar por la unidad

En las inmediaciones del Teatro al Aire Libre los panistas de la capital del estado se dieron cita para la conmemoración del 123 aniversario de Don Manuel Gómez Morín, fundador de Acción Nacional y figura emblemática para la política nacional.

En su mensaje, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN Chihuahua, Paco Navarro, destacó la importancia de la figura de este célebre chihuahuense, pues subrayó que sin su participación no se puede imaginar la democratización del país.

Asimismo, hizo un llamado a la militancia, así como a la ciudadanía en general, para trabajar juntos, pues dijo que actualmente México necesita de mujeres y hombres preparados y decididos a luchar por la democracia, ante los embates de un partido autoritario que genera división desde Palacio Nacional.

“Esta labor es titánica, enorme, no puede hacerse con una sola mujer u hombre, requiere de todas y todos, desde los más jóvenes hasta los más experimentados, porque todos somos valiosos para el PAN, pues cada uno en nuestra visión particular tenemos algo que aportar, no podemos quedarnos estáticos”, expresó Navarro Pastrana.

A este evento se dieron cita militantes, simpatizantes, así como funcionarios integrantes del Sistema PAN de Chihuahua, quienes honraron la memoria de Don Manuel Gómez Morín, fundador de Acción Nacional.

