Celebra Laura Contreras aprobación unánime de proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025

Laura Contreras Duarte, coordinadora de Participación Ciudadana del Municipio, celebró que ayer en sesión ordinaria de Cabildo, las y los regidores del Ayuntamiento de Chihuahua, autorizaron los proyectos ganadores obtenidos como resultado de la Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2025.
DISTRITO 12
PAVIMENTACION DISTRITO 12
FOLIO
193 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA C. FRENTE REVOLUCIONARIO DESDE AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN
172 REHABILITACION DE ASFALTO DE 2CM DE ESPESOR DE LAS CALLES PASEOS DE BOCOYNA, PASEOS DE LA BARRANCA, PASEOS DE URIQUE, PASEOS DE MAJALCA, PASEOS DE CONCHOS, PASEOS DE SANTA EULALIA, PASEOS DE LOS MENONITAS Y PASEOS DE LA PRESA DE LA COL. PASEOS DE CHIHUAHUA
206 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES MINA LOS ARRIEROS, MINA DOLORES, MINA SAN VICENTE, MINA SAN AGUSTIN, MINA EL PILAR DE LA COL. PORVENIR
200 PAVIMENTEMOS CON CONCRETO HIDRAHULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA CALLE YOLANDA CHAN ENTRE CALLES ARMENDARIZ Y ENRIQUE PANDO DE LA COL. FCO. RUIZ MASSIEU
PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 12
FOLIO
259 TRAYECTO SEGURO CAMPOBELLO SOBRE CIRCUITO UNIVERSITARIO
1 ILUMINACIÓN PERMIETRAL AV CAMPO NORTE
216 ILUMINACIÓN EN AV NOGALES
PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 12
FOLIO
177 ILUMINACIÓN +SEGURIDAD+ UACH
44 REMODELACIÓN DEL AUDIOVISUAL Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA APOYO PSICOLÓGICO 1879
258 CONSTRUCCION DE DOMO METALICO EN JARDIN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA EN COL. JUAN GUERECA
PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 12
FOLIO
183 REMODELACION DE PLAZA COMUNITARIA EN COL. CHIHUAHUA 2000
238 CONSTRUCCION DE DEPORTIVO EN CALLE AV. HOMERO Y AV. TECNOLOGICO
167 CONSTRUCCION DE PARQUE UBICADO EN AV. TRANSFORMACION Y CALLE MOLINO DE SALVEIRO
DISTRITO 15
PAVIMENTACION DISTRITO 15
FOLIO
298 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES CHAPULTEPEC, CALLE 14 1/2A Y VARSOVIA DE LA COL. PALOMAR
324 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12CM DE ESPESOR DE LAS CALLES ROSALES Y 59A DE LA COL. POPULAR
188 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA CALLE 55 ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y PARCIAL CORONADO DE LA COL. POPULAR
91 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS ESPESOR DE LA CALLE MAGISTERIO ENTRE C. UNIDAD POPULAR Y C. NIÑOS HÉROES EN COL. INSURGENTES
169 REHABILITACION DE ASFALTO DE 2CM DE ESPESOR DE LA CALLE TARAHUMARA ENTRE LAS CALLES CHAC MOL Y JOSE MARIA IGLESIAS DE LA COL. INFONAVIT NACIONAL
PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 15
FOLIO
119 INTERVENCION PARA DESALOJO PLUVIAL Y MITIGACIÓN DE APORTACIONES PLUVIALES DE LA COLONIA BARRIO EL BAJO
31 INTERVENCION MEDIANTE SEÑALAMIENTO VERTICAL, HORIZONAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN COLONIA SAN FELIPE
290 CAMBIO DE LUMINARIAS JARDINES DEL NORTE
PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 15
FOLIO
86 REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLANTEL EN COLEGIO DE BACHILLERES NO.8
353 REHABILLITACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA
331 DOMO Y REHABILITACION DE LA NORMAL DEL ESTADO
PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 15
FOLIO
322 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOPISTA EN LA CD DEPORTIVA
102 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN CAMPO RIGO GONZÁLEZ DE COL. REVOLUCIÓN
42 AMPLIACION DE CLUB DEL ABUELO GENARO VAZQUEZ, COL. VILLA NUEVA
141 REHABILITACION DEL PARQUE REVOLUCION
286 REHABILITACION DE PARQUE HUERTA LEGARRETA UBICADO EN LA CALLE PORTUGAL Y AMERICA LATINA
18 REMODELACIÓN DE PARQUE JOSÉ MARÍA MATA, EN COLONIA LOMAS VALLARTA
DISTRITO 16
PAVIMENTACION DISTRITO 16
FOLIO
60 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS ESPESOR EN LAS CALLES ROSARIO CASTELLANOS, ELENA MILLÁN Y YAQUI Y REHABILITACIÓN ASFALTO 2CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES PETRA SOLÍS, BLANCA DE ESTEFANO, ELISA GARCÍA, ADELA MILLER, AMALIA SOLORZANO, ROSARIO CASTELLANOS Y CONSUELO ENRÍQUEZ EN COL. CUMBRES DEL SUR
256 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES VALLE NACIONAL, TAMBOREL, PRIV. DE TAMBOREL Y 72 1/2A DE LA COL. VALLE DE LA MADRID
43 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE 13A ENTRE PORFIRIO DIAZ Y EMILIO CARRANZA, COL. VILLA JUAREZ
7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 12 CMS DE ESPESOR CALLE SAMANIEGO DE LA COLONIA ROSARIO ENTRE 46 Y 52
178 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12CM DE ESPESOR DE LA CALLE 42A ENTRE LAS CALLES OBRERO MUNDIAL, BARRANCA DEL COBRE, COORDINADORA Y PINOS ALTOS DE LA COL. UNIDAD PROLETARIA
28 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS ESPESOR DE LAS CALLES 13A/TOMAS URBINA Y PARCIAL LUCIO CABAÑAS, 13A/CHE GUEVARA Y CESAR SANDINO, COL. DIVISIÓN NORTE
PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 16
FOLIO
63 Y SE HIZO LA LUZ EN SAN JOAQUIN
61 ILUMINACION COLONIA PACIFICO
81 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CALLE PRIV. TONALÁ Y FRANCISCO I MADERO EN COL. CRUCERO
PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 16
FOLIO
380 REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN COL. VILLA JUAREZ
360 DOMO PARA LA ESCUELA CESAR A. SANDINO
293 CONSTRUCCION DE DOMO METALICO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN COL. JORGE BAROUSSE
PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 16
FOLIO
145 AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LÁZARO CÁRDENAS
122 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN AV. NUEVA VIZCAYA Y CALLE ÁLVARO NÚÑEZ
ZONA RURAL DISTRITO 16
FOLIO
124 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN RANCHO GUADALUPE
DISTRITO 17
PAVIMENTACION DISTRITO 17
FOLIO
32 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES HDA. SAN JERÓNIMO Y C. SILVESTRE TERRAZAS COL. NUEVO TRIUNFO
6 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE OSCAR GONZALEZ DE LA COLONIA NUEVO TRIUNFO
99 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES 51 1/2, C. 53, ZUBIRÁN Y PRIV. ZUBIRÁN EN COL. LEALTAD
PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 17
FOLIO
292 MÁS ALUMBRADO EN COLONIA AEROPUERTO
312 LUMINARIAS LED EN PASEO DE LOS LEONES 4
134 ALUMBRADO COLONIA SIERRA AZUL
335 ALUMBRADO VIÑEDOS CALIFORNIA I Y II
77 TÓTEM DE SEGURIDAD
PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 17
FOLIO
234 CONSTRUCCION DE AULA MULTIDICIPLINARIA PARA CECYTECH 19 INDUSTRIAS
383 MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CETIS 86
233 CONSTRUCCION DE DOMO METALICO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 17
FOLIO NOMBRE FINAL VOTOS
236 REMODELACION DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO
237 CONSTRUCCION DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDIN DE CAMELOT Y JARDIN DE FRONTEIRA COL. JARDINES DE SACRAMENTO
310 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CANDELARIA EN COL. SIERRA AZUL
DISTRITO 18
PAVIMENTACION DISTRITO 18
FOLIO
90 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR DE LA AVENIDA SENDA REAL DEL FRACC. SENDA REAL
70 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS ESPESOR EN LAS CALLES HDA. PALO ALTO, HDA. NOMBRE DE DIOS Y PRIV. NOMBRE DE DIOS EN COL. AMPL. NUEVO TRIUNFO
66 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE MINERAL TERRENATE ENTRE C. MINERAL SAN MARTÍN Y C. MINERAL URIQUE EN COL. MINERAL II
75 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES MINERAL BATOPILAS Y H. COLEGIO MILITAR EN COL. MINERALES
139 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CMS ESPESOR DE LAS CALLES ÑANDU Y MARABÚ COL. COLINAS DEL SOL
161 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA CALLE PRIV. 2 DE ABRIL ENTRE CALLES VIOLETAS, ESTHERES Y LIRIOS DE LA COL. CAMPESINA 242
PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 18
FOLIO
84 INTERVENCIONES VIALES SOBRE AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ
366 LUMINARIAS LED HACIENDA ISABELLA
222 LUMINARIAS VALLE DEL ANGEL 2
300 ILUMINANDO CAMINOS DEL VALLE II
337 CAMBIO DE LUMINARIA A LED EN RINCONADAS DEL VALLE 3
PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 18
FOLIO
166 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA CECILIO POLANCO NAVA EN FRACC. VISTAS DEL NORTE
318 REMODELACION DEL SALON DE DANZA SECUNDARIA TECNICA 61
196 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SECUNDARIA TECNICA 77
PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 18
FOLIO
314 AMPLIACION DE PARQUE RECREATIVO HACIENDAS DEL REAL UBICADO EN AV. HACIENDAS DEL REAL Y CALLE HACIENDA BONITA
170 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA EL CLUB DEL ABUELO UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA DE COL. JARDINES DEL SAUCITO
ZONA RURAL DISTRITO 18
FOLIO
243 REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EJIDO OCAMPO
PROYECTOS DE REMANENTES
REMANENTES DISTRITO 12
FOLIO
110 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MIMBRE INSURGENTES, UBICADO EN CALLE UNIÓN POPULAR
3 PALMA REAL 3 JUEGOS DEL PARQUE
113 ALUMBRADO PUBLICO EN AV. ARROZ
REMANENTES DISTRITO 15
FOLIO
100 RECARPETEO DE CALLES COL SANTO NIÑO
108 REHABILITACIÓN DE PARQUE UNIDAD PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE LÓPEZ MATEOS
REMANENTES DISTRITO 16
FOLIO
250 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN CREI MARTIN LOPEZ UBICADO EN EL CHARCO
376 REHABILITACION DE CANCHA UBICADA EN BLVD. DIAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE COL. SANTA RITA
REMANENTES DISTRITO 17
FOLIO
129 CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA, UBICADO EN AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA
93 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE PONCE DE LEÓN ENTRE C. 43A Y C. 45A EN COL. LEALTAD I
REMANENTES DISTRITO 18
FOLIO
76 CRUCERO SEGURO INTERSECCIÓN AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ Y AV. MARIANO VALENZUELA
382 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA DE ACCESO EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR