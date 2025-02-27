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    • Celebra Laura Contreras aprobación unánime de proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025

    • febrero 27, 2025
    • 9
    • 8 Min Read

    Laura Contreras Duarte, coordinadora de Participación Ciudadana del Municipio, celebró que ayer en sesión ordinaria de Cabildo, las y los regidores del Ayuntamiento de Chihuahua, autorizaron los proyectos ganadores obtenidos como resultado de la Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2025.

    DISTRITO 12

    PAVIMENTACION DISTRITO 12
    FOLIO
    193 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA C. FRENTE REVOLUCIONARIO DESDE AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN
    172 REHABILITACION DE ASFALTO DE 2CM DE ESPESOR DE LAS CALLES PASEOS DE BOCOYNA, PASEOS DE LA BARRANCA, PASEOS DE URIQUE, PASEOS DE MAJALCA, PASEOS DE CONCHOS, PASEOS DE SANTA EULALIA, PASEOS DE LOS MENONITAS Y PASEOS DE LA PRESA DE LA COL. PASEOS DE CHIHUAHUA
    206 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES MINA LOS ARRIEROS, MINA DOLORES, MINA SAN VICENTE, MINA SAN AGUSTIN, MINA EL PILAR DE LA COL. PORVENIR
    200 PAVIMENTEMOS CON CONCRETO HIDRAHULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA CALLE YOLANDA CHAN ENTRE CALLES ARMENDARIZ Y ENRIQUE PANDO DE LA COL. FCO. RUIZ MASSIEU

    PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 12
    FOLIO
    259 TRAYECTO SEGURO CAMPOBELLO SOBRE CIRCUITO UNIVERSITARIO
    1 ILUMINACIÓN PERMIETRAL AV CAMPO NORTE
    216 ILUMINACIÓN EN AV NOGALES

    PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 12
    FOLIO
    177 ILUMINACIÓN +SEGURIDAD+ UACH
    44 REMODELACIÓN DEL AUDIOVISUAL Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA APOYO PSICOLÓGICO 1879
    258 CONSTRUCCION DE DOMO METALICO EN JARDIN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA EN COL. JUAN GUERECA

    PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 12
    FOLIO
    183 REMODELACION DE PLAZA COMUNITARIA EN COL. CHIHUAHUA 2000
    238 CONSTRUCCION DE DEPORTIVO EN CALLE AV. HOMERO Y AV. TECNOLOGICO
    167 CONSTRUCCION DE PARQUE UBICADO EN AV. TRANSFORMACION Y CALLE MOLINO DE SALVEIRO

    DISTRITO 15

    PAVIMENTACION DISTRITO 15
    FOLIO
    298 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES CHAPULTEPEC, CALLE 14 1/2A Y VARSOVIA DE LA COL. PALOMAR
    324 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12CM DE ESPESOR DE LAS CALLES ROSALES Y 59A DE LA COL. POPULAR
    188 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA CALLE 55 ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y PARCIAL CORONADO DE LA COL. POPULAR
    91 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS ESPESOR DE LA CALLE MAGISTERIO ENTRE C. UNIDAD POPULAR Y C. NIÑOS HÉROES EN COL. INSURGENTES
    169 REHABILITACION DE ASFALTO DE 2CM DE ESPESOR DE LA CALLE TARAHUMARA ENTRE LAS CALLES CHAC MOL Y JOSE MARIA IGLESIAS DE LA COL. INFONAVIT NACIONAL

    PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 15
    FOLIO
    119 INTERVENCION PARA DESALOJO PLUVIAL Y MITIGACIÓN DE APORTACIONES PLUVIALES DE LA COLONIA BARRIO EL BAJO
    31 INTERVENCION MEDIANTE SEÑALAMIENTO VERTICAL, HORIZONAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN COLONIA SAN FELIPE
    290 CAMBIO DE LUMINARIAS JARDINES DEL NORTE

    PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 15
    FOLIO
    86 REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLANTEL EN COLEGIO DE BACHILLERES NO.8
    353 REHABILLITACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA
    331 DOMO Y REHABILITACION DE LA NORMAL DEL ESTADO

    PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 15
    FOLIO
    322 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOPISTA EN LA CD DEPORTIVA
    102 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN CAMPO RIGO GONZÁLEZ DE COL. REVOLUCIÓN
    42 AMPLIACION DE CLUB DEL ABUELO GENARO VAZQUEZ, COL. VILLA NUEVA
    141 REHABILITACION DEL PARQUE REVOLUCION
    286 REHABILITACION DE PARQUE HUERTA LEGARRETA UBICADO EN LA CALLE PORTUGAL Y AMERICA LATINA
    18 REMODELACIÓN DE PARQUE JOSÉ MARÍA MATA, EN COLONIA LOMAS VALLARTA

    DISTRITO 16

    PAVIMENTACION DISTRITO 16
    FOLIO
    60 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS ESPESOR EN LAS CALLES ROSARIO CASTELLANOS, ELENA MILLÁN Y YAQUI Y REHABILITACIÓN ASFALTO 2CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES PETRA SOLÍS, BLANCA DE ESTEFANO, ELISA GARCÍA, ADELA MILLER, AMALIA SOLORZANO, ROSARIO CASTELLANOS Y CONSUELO ENRÍQUEZ EN COL. CUMBRES DEL SUR
    256 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES VALLE NACIONAL, TAMBOREL, PRIV. DE TAMBOREL Y 72 1/2A DE LA COL. VALLE DE LA MADRID
    43 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE 13A ENTRE PORFIRIO DIAZ Y EMILIO CARRANZA, COL. VILLA JUAREZ
    7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 12 CMS DE ESPESOR CALLE SAMANIEGO DE LA COLONIA ROSARIO ENTRE 46 Y 52
    178 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12CM DE ESPESOR DE LA CALLE 42A ENTRE LAS CALLES OBRERO MUNDIAL, BARRANCA DEL COBRE, COORDINADORA Y PINOS ALTOS DE LA COL. UNIDAD PROLETARIA
    28 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS ESPESOR DE LAS CALLES 13A/TOMAS URBINA Y PARCIAL LUCIO CABAÑAS, 13A/CHE GUEVARA Y CESAR SANDINO, COL. DIVISIÓN NORTE

    PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 16
    FOLIO
    63 Y SE HIZO LA LUZ EN SAN JOAQUIN
    61 ILUMINACION COLONIA PACIFICO
    81 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CALLE PRIV. TONALÁ Y FRANCISCO I MADERO EN COL. CRUCERO

    PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 16
    FOLIO
    380 REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN COL. VILLA JUAREZ
    360 DOMO PARA LA ESCUELA CESAR A. SANDINO
    293 CONSTRUCCION DE DOMO METALICO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN COL. JORGE BAROUSSE

    PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 16
    FOLIO
    145 AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LÁZARO CÁRDENAS
    122 REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN AV. NUEVA VIZCAYA Y CALLE ÁLVARO NÚÑEZ

    ZONA RURAL DISTRITO 16
    FOLIO
    124 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN RANCHO GUADALUPE

    DISTRITO 17

    PAVIMENTACION DISTRITO 17
    FOLIO
    32 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES HDA. SAN JERÓNIMO Y C. SILVESTRE TERRAZAS COL. NUEVO TRIUNFO
    6 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE OSCAR GONZALEZ DE LA COLONIA NUEVO TRIUNFO
    99 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES 51 1/2, C. 53, ZUBIRÁN Y PRIV. ZUBIRÁN EN COL. LEALTAD

    PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 17
    FOLIO
    292 MÁS ALUMBRADO EN COLONIA AEROPUERTO
    312 LUMINARIAS LED EN PASEO DE LOS LEONES 4
    134 ALUMBRADO COLONIA SIERRA AZUL
    335 ALUMBRADO VIÑEDOS CALIFORNIA I Y II
    77 TÓTEM DE SEGURIDAD

    PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 17
    FOLIO
    234 CONSTRUCCION DE AULA MULTIDICIPLINARIA PARA CECYTECH 19 INDUSTRIAS
    383 MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CETIS 86
    233 CONSTRUCCION DE DOMO METALICO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

    PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 17
    FOLIO NOMBRE FINAL VOTOS
    236 REMODELACION DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO
    237 CONSTRUCCION DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDIN DE CAMELOT Y JARDIN DE FRONTEIRA COL. JARDINES DE SACRAMENTO
    310 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CANDELARIA EN COL. SIERRA AZUL

    DISTRITO 18

    PAVIMENTACION DISTRITO 18
    FOLIO
    90 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR DE LA AVENIDA SENDA REAL DEL FRACC. SENDA REAL
    70 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS ESPESOR EN LAS CALLES HDA. PALO ALTO, HDA. NOMBRE DE DIOS Y PRIV. NOMBRE DE DIOS EN COL. AMPL. NUEVO TRIUNFO
    66 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE MINERAL TERRENATE ENTRE C. MINERAL SAN MARTÍN Y C. MINERAL URIQUE EN COL. MINERAL II
    75 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES MINERAL BATOPILAS Y H. COLEGIO MILITAR EN COL. MINERALES
    139 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CMS ESPESOR DE LAS CALLES ÑANDU Y MARABÚ COL. COLINAS DEL SOL
    161 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA CALLE PRIV. 2 DE ABRIL ENTRE CALLES VIOLETAS, ESTHERES Y LIRIOS DE LA COL. CAMPESINA 242

    PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 18
    FOLIO
    84 INTERVENCIONES VIALES SOBRE AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ
    366 LUMINARIAS LED HACIENDA ISABELLA
    222 LUMINARIAS VALLE DEL ANGEL 2
    300 ILUMINANDO CAMINOS DEL VALLE II
    337 CAMBIO DE LUMINARIA A LED EN RINCONADAS DEL VALLE 3

    PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 18
    FOLIO
    166 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA CECILIO POLANCO NAVA EN FRACC. VISTAS DEL NORTE
    318 REMODELACION DEL SALON DE DANZA SECUNDARIA TECNICA 61
    196 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SECUNDARIA TECNICA 77

    PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 18
    FOLIO
    314 AMPLIACION DE PARQUE RECREATIVO HACIENDAS DEL REAL UBICADO EN AV. HACIENDAS DEL REAL Y CALLE HACIENDA BONITA
    170 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA EL CLUB DEL ABUELO UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA DE COL. JARDINES DEL SAUCITO

    ZONA RURAL DISTRITO 18
    FOLIO
    243 REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EJIDO OCAMPO

    PROYECTOS DE REMANENTES

    REMANENTES DISTRITO 12
    FOLIO
    110 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MIMBRE INSURGENTES, UBICADO EN CALLE UNIÓN POPULAR
    3 PALMA REAL 3 JUEGOS DEL PARQUE
    113 ALUMBRADO PUBLICO EN AV. ARROZ

    REMANENTES DISTRITO 15
    FOLIO
    100 RECARPETEO DE CALLES COL SANTO NIÑO
    108 REHABILITACIÓN DE PARQUE UNIDAD PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE LÓPEZ MATEOS

    REMANENTES DISTRITO 16
    FOLIO
    250 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN CREI MARTIN LOPEZ UBICADO EN EL CHARCO
    376 REHABILITACION DE CANCHA UBICADA EN BLVD. DIAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE COL. SANTA RITA

    REMANENTES DISTRITO 17
    FOLIO
    129 CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA, UBICADO EN AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA
    93 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE PONCE DE LEÓN ENTRE C. 43A Y C. 45A EN COL. LEALTAD I

    REMANENTES DISTRITO 18
    FOLIO
    76 CRUCERO SEGURO INTERSECCIÓN AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ Y AV. MARIANO VALENZUELA
    382 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA DE ACCESO EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR

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