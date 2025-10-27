Celebra la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas el tradicional Desayuno del Día del Médico

La Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH celebró su tradicional Desayuno con motivo del Día del Médico, en un ambiente de convivencia y reconocimiento a la labor de quienes dedican su vida al cuidado de la salud.

El Director, Dr. René Núñez Bautista, dio la bienvenida a los asistentes y expresó su agradecimiento por su compromiso y entrega en la formación de futuras generaciones de médicos.

Durante el encuentro se contó con la presencia del Decano del área de Ciencias de la Salud, Mtro. Armando Duarte Ponce, así como de los exdirectores Dr. Antonio Salas Muñoz y Dr. Noel Del Val Ochoa, quienes compartieron este significativo momento con la comunidad médica y académica.