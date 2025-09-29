Celebra Fiscal César Jáuregui convenios de colaboración con el Claustro Universitario

La Fiscalía General del Estado y el Claustro Universitario de Chihuahua A.C., firmaron dos convenios de colaboración, uno de los cuales, es para realizar un estudio que permita identificar causas y motivaciones del comportamiento delictivo en personas privadas de su libertad (PPLs) en el municipio de Chihuahua.

El segundo convenio, facilitará el acceso a la oferta educativa del Claustro para el personal de la Fiscalía y sus familias.

La firma fue encabezada por el Fiscal General del Estado, Lic. César Jáuregui Moreno, así como por el Director General y representante legal del Claustro, Lic. Leonardo Aviña Martínez.

En cuanto al estudio del comportamiento delictivo, el Claustro aplicará diversas encuestas a los PPLs para recabar información diagnóstica, mientras que, la Fiscalía acompañará y trabajará de manera coordinada con el Claustro, durante todo el proceso de investigación.

Mientras que el segundo convenio, permitirá que los trabajadores de La Fiscalía y sus familias, tengan facilidades de acceso a la oferta educativa de El Claustro, mediante descuentos en colegiaturas e inscripciones.