Celebra FCCF su 69 aniversario con concierto de la OSUACH

La música sinfónica se encuentra con el espíritu del deporte.

En el marco de las actividades por el 69 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, se celebró el concierto titulado «Deporte, Música y Cine» bajo la dirección artística del maestro David Pérez Olmedo, el cual deleitó a estudiantes, docentes, personal administrativo, teniendo como invitados especiales a alumnos de la Primer Generación de la licenciatura en Educación Física 1980-1986.

Durante la presentación, la cual fue realizada en las instalaciones de la FCCF, el Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua destacó los 69 años de historia, trayectoria y logros de esta unidad en el ámbito de la cultura física y el deporte, añadió que el tiempo, así como la calidad de sus docentes, son muestra del compromiso universitario de formar a los mejores profesionistas. “Siempre nuestra encomienda es poner en alto el nombre de la UACH y su formación integral. Este concierto es una mezcla de adrenalina, cultura, arte y deporte. Esperamos que se quede grabado en el corazón de quienes pertenecen a esta escuela”, concluyó.

La OSUACH celebró y deleitó a los asistentes con música de diversos artistas como Ludwig van Beethoven, Georg Friedrich, U2, Queen, por mencionar algunos. Entre las piezas se encuentran: Himno Olímpico, We Are The Champions, temas de Rocky: Eye on the tiger, Gonna Fly Now y Fight from The heart, entre muchas más. El concierto «Deporte, Música y Cine» también contó con la participación del Coro Sinfónico de la UACH, quienes interpretaron «Sweet Caroline».

Con estas enriquecedoras presentaciones se busca fomentar la unión y el orgullo de ser parte de esta institución, enaltecer el espíritu cultural, así como destacar la importancia de integrar el arte en la educación.