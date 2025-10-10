Celebra alcalde que en Chihuahua no se enseñe lenguaje inclusivo en escuelas

El alcalde Marco Bonilla celebró la aprobación del dictamen para que en las escuelas de Chihuahua no se incluya el lenguaje inclusivo.



“Yo he visto mucho debate justamente en este tema y pues se los voy a contestar como dice el artículo 3. Luego yo veo que algunos se desgarran las vestiduras, ¿no? Este, así como si estuvieras legislando algo pues incierto.

Explicó que de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, dice: «La educación que imparte el estado. Toda persona tiene el derecho a recibir educación que imparte el estado.» Y dice, «La educación que imparte el estado debe ser universal para todos.

“Niños, niñas, adultos mayores, niños, niñas, adultos jóvenes, todos por igual, universal, inclusiva, incluidos todos. No importa si eres evangélico, cristiano, testigo de Jehová, mormón, de izquierda, de derecha, de lo que tú seas, inclusiva, todos. Pública, ¿verdad? Es decir, no de cobro. Laica, libre de ideologías. No puedes ir a hablar de temas de la iglesia, de temas de fe, pero tampoco de temas ideológicos. Ah, lo dice claramente laica y enfocado al desarrollo integral del ser humano, fomentando la independencia, la justicia y la solidaridad internacional. Entonces, yo creo que ahí está muy claro el precepto constitucional, debe ser laica, ¿verdad?”.

Afirmó que se suma y además reconoce y felicita. Ya que ha subrayado por parte de los legisladores que además ya está en la ley en la Constitución Federal que es la ley de leyes, la ley suprema para todos los mexicanos y mexicanas. Creo que es muy clara.