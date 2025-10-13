CCE y Marcela Herrera viajan a Coahuila; buscan eficientes poder judicial

Como parte de las adecuaciones y mejoras para el poder judicial en Chihuahua, está mañana viajan al estado vecino estado de Coahuila, empresariado y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera.



Por parte del enpresariado será encabezado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado, como parte del sector observador.



El estado de Coahuila es el más avanzado a nivel nacional en la administración del poder judicial, con más eficiencia por lo cual viajarán a saber los cambios adecuados.



Cabe destacar que ambos buscan eficientes aún más el sistema en Chihuahua con el fin de crear un lazo de confianza en las instituciones.