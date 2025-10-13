CCE y Marcela Herrera viajan a Coahuila; buscan eficientes poder judicial

Como parte de las adecuaciones y mejoras para el poder judicial en Chihuahua, está mañana viajan al estado vecino estado de Coahuila, empresariado y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera.

Por parte del enpresariado será encabezado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado, como parte del sector observador.

El estado de Coahuila es el más avanzado a nivel nacional en la administración del poder judicial, con más eficiencia por lo cual viajarán a saber los cambios adecuados.

Cabe destacar que ambos buscan eficientes aún más el sistema en Chihuahua con el fin de crear un lazo de confianza en las instituciones.

octubre 13, 2025 11:15 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua