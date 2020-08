CCE insta a gobierno a vigilar cumplimiento de medidas, sobre todo en transporte

Noticias de Chihuahua.-

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Santini Ramos, instó al gobierno estatal a vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias para frenar los contagios por el virus SARS-CoV-2, ya que en las áreas públicas y en el transporte público no se están respetando los protocolos sanitarios marcados por la autoridad.

El empresario consideró que se debe valorar un semáforo a cambio amarillo para beneficiar la industria y al sector productivo, pues aseguró que es en las empresas en donde más se han seguido los protocolos de salud dictados por la secretaría de trabajo y la autoridad sanitaria, sin embargo en lugares como el transporte público no se le ha puesto atención a frenar el contagio.

Para Santini Ramos es necesario que el gobierno del estado amoneste a las personas que realizan fiestas y se busque la manera de que los ciudadanos sean obligados a portar el cubrebocas cuando se encuentran en áreas públicas, ya que regresar al semáforo rojo sería contraproducente para el sector productivo y terminarían de cerrar las empresas que van caminando a la recuperación.

En el nuevo decreto publicado por el gobierno del estado se establece que en el caso del transporte público, no se permitirá el ingreso a personas que no cuenten con cubrebocas, sin embargo hasta el momento no se ha respetado esta medida.

De igual forma en dicho decreto se detalla que las unidades del transporte público, tanto de la ruta troncal como de las rutas alimentadoras, deberán andar solamente al 50 por ciento de su capacidad, para asegurar la sana distancia entre los pasajeros.