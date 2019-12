Caso García Luna, antecedente para detener a quienes protegen al narco: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que, de confirmarse la detención de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, debe sentar un antecedente para perseguir y capturar a quienes han sido señalados por tener nexos con la delincuencia organizada.

García Luna, fue arrestado ayer en Dallas, Estados Unidos, bajo cargos de conspiración para traficar con drogas y falso testimonio, informó hoy el Departamento de Justicia de ese país.

A cambio de sobornos multimillonarios en dólares, el imputado permitió que el cártel de Sinaloa operara con impunidad en México, indicó un comunicado de la oficina estadounidense.

“De ser cierto, marca y marcará un antecedente muy importante para combatir y atajar la impunidad y sobre todo para pasar d las acusaciones a los hechos o a la captura de las personas a las que se les ha imputado complicidad, protección o que han servido a los intereses d la delincuencia organizada”.

Añadió que esta detención no afecta directamente la imagen del PAN pues la relación que García Luna era directamente con el ex presiente Calderón y no con el partido.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEntreLineasNews%2Fvideos%2F2658711227508351%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”308″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>