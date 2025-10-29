Carne extranjera estabilizará precio comercial

El integrante de la Mesa Agroalimentaria, Alfonso Lechuga dio a conocer que ante la entrada de carne de otros países a México da la oportunidad de nivelar el precio de la carne, esto ante las declaraciones de productores de fomentar el consumo de la carne local.

“Siempre es importante consumir y apoyar lo local, sin embargo, la entrada de carne de otros países ayudan a nivelar el tema del precio, ahorita son presiones que hace el productor local que se caracteriza en la engorda del ganado de exportaciones y al estar cerrado la frontera para la exportación de ganado en pie pues obviamente presiona al productor local y hay que promocionar el consumo local, sin embargo, el tema de la importación de producto procesado que es carne en canal o cortes ayuda precisamente a la estabilización del precio en México entendemos que es una situación difícil para productores locales y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo promoviendo el consumir nuestra nuez, manzana y ahora tenemos estas complicaciones que es con el ganado”, comentó.

No hay productores de engorda solo producción de ganado de becerro en pie que están en proceso de engorda, el siguiente paso es la industrialización, sin embargo, asegura que Chihuahua no tiene la vocación de engorda ya que hay una tradición de 40 años en ganado en pie.

Cabe destacar que el precio de la carne actualmente presenta un alza en su precio, el proceso de incremento es multifactorial en casos económicos.