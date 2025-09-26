Capacitan a agentes del Ministerio Público en técnicas de litigación penal

El Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal (CONSPEN) puso en marcha el diplomado “Técnicas de litigación en las etapas del procedimiento penal”, dirigido a 60 agentes del Ministerio Público.
Con una duración de 120 horas, la capacitación se desarrollará hasta el mes de noviembre y busca fortalecer las competencias de las y los participantes, dotándolos de herramientas metodológicas y criterios jurisdiccionales que les permitan desempeñar sus funciones con altos estándares de calidad y eficiencia.
Este esfuerzo forma parte del convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, con el objetivo de garantizar a la sociedad el acceso a una justicia más pronta y de calidad.

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua