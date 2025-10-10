Capacita SSPE a 500 elementos en primeros auxilios ante intoxicación por fentanilo

Con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones de intoxicación por fentanilo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo el curso “Primeros Auxilios por Intoxicación por Fentanilo”, realizado del 8 al 10 de octubre en el auditorio del Instituto de la SSPE en Ciudad Juárez.

La capacitación, dirigida a 500 elementos estatales y municipales, abordó temas sobre la identificación, prevención y manejo adecuado del fentanilo, además de incluir protocolos de bioseguridad, atención ante sobredosis y aplicación de naloxona, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales para reconocer, actuar y prevenir riesgos asociados a esta sustancia.

El curso tuvo una duración de tres horas y se desarrolló bajo la modalidad presencial, mediante presentaciones, videos, guías de intervención y simulacros prácticos. También se revisaron los procedimientos de intervención ante sobredosis, el manejo seguro de la sustancia y el marco legal que regula la actuación de los cuerpos de seguridad y salud.

Durante las jornadas, se impartieron contenidos sobre el uso médico y el uso ilícito del fentanilo, su impacto en la salud pública, las formas de presentación y consumo, así como los efectos físicos y psicológicos que provoca su exposición.

La instrucción estuvo a cargo del paramédico Manuel Sotelo Ortiz, especialista en toxicología y seguridad pública, quien destacó la importancia de que los primeros respondientes cuenten con herramientas técnicas para atender emergencias derivadas del uso de esta sustancia.

Con estas acciones la SSPE, reafirma su compromiso de fortalecer las capacidades operativas y preventivas del personal policial, priorizar la formación continua y la coordinación institucional frente a los riesgos que representa el fentanilo en el país.