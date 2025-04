Canaco apartidista, trabajará con todos los gobiernos: Alejandro Lazzarotto

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que trabajará con todos los niveles de gobierno para favorecer al comercio.

En esta nueva etapa asegura que la Canaco es apartidista e ideología diferente que enriquece todo en la sociedad, reitera que no es posible «casarse» con un partido político.

«Personalmente con los tres gobiernos he trabajado, en lo personal he trabajado, entonces soy persona de instituciones y la institución es la que manda, la cámara es la que manda, no manda el ingeniero, ni el presidente», comentó.

Cabe destacar que finales de marzo Lazzarotto tomó protesta como presidente de la Canaco, en medio de una polémica con un grupo de agremiados, esto ha desatado controversia, sin embargo, hace el llamado de unidad y seguir juntos trabajando por el bien del comercio chihuahuense.