Canacintra impulsa la profesionalización comercial con el curso “Herramientas de Ventas”

Chihuahua, Chih. – La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Chihuahua reafirma su compromiso con la capacitación continua del sector empresarial, anunciando el inicio del curso “Herramientas de Ventas”, un programa estratégico diseñado para fortalecer las competencias comerciales de las empresas afiliadas y no afiliadas.

El presidente de CANACINTRA Chihuahua, Armando Gutiérrez Cuevas, destacó que la competitividad de las organizaciones no solo depende de su capacidad productiva, sino también de la eficiencia con la que colocan sus bienes y servicios en el mercado.

“La venta es el motor que mantiene en marcha a cualquier empresa. Con este curso buscamos dotar a nuestros socios de metodologías prácticas, modernas y efectivas que les permitan enfrentar los retos actuales de los mercados y mejorar sus resultados”, señaló.

El programa, a cargo de la Lic. Adriana Cabrera, se desarrollará a lo largo de 20 horas de capacitación, distribuidas en cuatro sesiones los días 9, 16, 23 y 30 de octubre, en un horario de 09:00 a 14:00 horas en las instalaciones de CANACINTRA Chihuahua.

Durante el curso, los participantes explorarán temas clave como: paradigmas y la esencia de ser vendedor, segmentación de mercado, estrategias de prospección, técnicas de cierre, así como el entendimiento de los móviles de compra del ser humano. Se trata de un temario integral que atiende las necesidades actuales de los equipos de ventas.

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 614 372 1307.

Con esta iniciativa, CANACINTRA Chihuahua ratifica su compromiso de ser el aliado estratégico de las empresas en su camino hacia la innovación, la profesionalización y el fortalecimiento de sus capacidades competitivas.