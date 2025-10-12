Canacintra impulsa acercamientos estratégicos en la Cumbre Tijuana

Se concretan alianzas importantes como resultado de Switch Industrial

Chihuahua, Chih.- La participación de CANACINTRA Chihuahua en la Cumbre Tijuana 2025 marcó un nuevo paso en la construcción de lazos empresariales entre la frontera norte y otras regiones industriales del país. Así lo señaló el presidente del organismo, Armando Gutiérrez Cuevas, quien destacó que este encuentro nació del vínculo generado el año pasado en el evento Switch Industrial realizado en Chihuahua.

“Fue un evento inspirador que permitió hablar de tendencias económicas, aranceles e inteligencia artificial, pero sobre todo nos abrió la puerta para reuniones estratégicas con el clúster aeroespacial y el metalmecánico de Tijuana. Detectamos un mercado muy noble, dinámico y con gran potencial para los empresarios de Chihuahua”, afirmó Gutiérrez Cuevas.

El líder industrial destacó que este tipo de experiencias refuerzan la necesidad de que los empresarios asuman un mayor liderazgo regional, sin esperar siempre a que las soluciones provengan del gobierno. “Tenemos que trabajar más entre nosotros, como sector productivo, y estos acercamientos son una forma de comparar mentalidades, identificar oportunidades de negocio y aprender otras formas de hacer empresa”, subrayó.

Asimismo, recordó que CANACINTRA Chihuahua ha realizado esfuerzos similares con Torreón y Monterrey, y que la estrategia continuará como parte de una política de integración nacional del sector. “El reto es que muchos empresarios todavía se encierran en sus cuatro paredes. Nuestro papel como cámara es poner el escenario para que quienes quieran crecer y destacar se atrevan a salir, conectarse y progresar. Eso seguiremos haciendo”, concluyó Gutiérrez Cuevas.