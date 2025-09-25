Canacintra convoca al 1er Torneo de Pádel por la Prevención

Chihuahua, Chih. – Con el firme compromiso de impulsar la salud, la unión empresarial y la conciencia social, CANACINTRA Chihuahua anuncia la realización del 1er Torneo de Pádel por la Prevención, un evento deportivo que busca reunir a la comunidad en torno al deporte y la solidaridad.

El torneo se llevará a cabo el próximo sábado 11 de octubre de 09:00 a 12:30 horas en las instalaciones de Elite Pádel, ubicadas en Av. F. Carbonel y Av. División del Norte. La convocatoria está abierta en las categorías varonil, femenil y mixtos, con una cuota de inscripción de $400 pesos por persona.

En voz del presidente de CANACINTRA Chihuahua, Armando Gutiérrez Cuevas, este torneo tiene un objetivo que trasciende la competencia. “A través de este encuentro queremos fomentar la actividad física, la convivencia y, sobre todo, la prevención en temas de salud. La industria organizada también juega un papel clave en generar conciencia social, por eso invitamos a empresarios, colaboradores, familias y a toda la comunidad a sumarse, competir y conectar con esta causa”.

La fecha límite de inscripción es el 8 de octubre, y los interesados podrán registrarse escaneando el código QR disponible en la convocatoria o solicitar información al teléfono 614 439 0770.

El torneo se suma a los esfuerzos de CANACINTRA Chihuahua por promover iniciativas que integren el deporte con la responsabilidad social, bajo el lema: “Conecta + Compite + Concientiza”.