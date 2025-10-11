CANACINTRA Chihuahua impulsa comunidad y conciencia con deporte

Realizan 1er Torneo de Pádel por la Prevención

Chihuahua, Chih.— Con un ambiente lleno de energía, compañerismo y solidaridad, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA Chihuahua) celebró el Primer Torneo de Pádel por la Prevención, una iniciativa que unió a empresarios, colaboradores y familias en torno al deporte y la causa de la prevención del cáncer.

El presidente de CANACINTRA Chihuahua, Armando Gutiérrez Cuevas, subrayó que el torneo representa un paso importante en la visión de la Cámara de ir más allá de lo estrictamente empresarial.

“Estamos muy contentos con este primer torneo de pádel. Es una idea que surge con un principio fundamental: hacer comunidad. Normalmente nos enfocamos en los negocios, la capacitación y el crecimiento empresarial, pero también es necesario detenernos para convivir, disfrutar y recordar que lo más valioso es la salud y las personas”, expresó.

El certamen se jugó bajo formato americano, privilegiando la convivencia entre los equipos y la rotación de parejas para reforzar la interacción entre participantes de distintas empresas. Más que una competencia, se vivió como una jornada de integración y amistad, en la que el deporte fue vehículo de unión y concientización sobre la importancia de la detección temprana del cáncer.

Además de la competencia en la cancha, el evento sirvió para fortalecer los lazos dentro del organismo. “Crecer nuestros negocios también implica fortalecer nuestras amistades, convivir y apoyarnos mutuamente. Este torneo representa justamente eso: unión, salud y responsabilidad social”, puntualizó Gutiérrez Cuevas.

El cierre del evento tuvo el mismo sabor a emoción que caracteriza a las mejores jornadas deportivas. Con partidos intensos y jugadas que levantaron aplausos, la gran final coronó a:

Campeones: Claudia Hinojos y Luisfer Domínguez

Subcampeones: Ramón Galindo y David Mercado

Los ganadores recibieron trofeos conmemorativos y reconocimientos en una ceremonia que subrayó tanto el espíritu deportivo como el propósito solidario de la actividad.

El torneo reunió a 32 jugadores de distintas empresas y sectores, quienes junto a sus familias convivieron en un ambiente de camaradería. Parte de los fondos recaudados se destinarán a programas de prevención y campañas de concientización contra el cáncer, reforzando el compromiso social de CANACINTRA Chihuahua.

Gutiérrez Cuevas cerró el evento con un llamado a la participación activa:

“Los invitamos a seguir sumándose. Este es apenas el inicio de una serie de actividades donde el objetivo principal es construir una industria más humana, solidaria y cercana a la comunidad”.