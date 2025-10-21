Camiones que salieron de ruta Bowí podrían ser donados, en curso inventario sobre condición de las unidades

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que está en curso un análisis e inventario de la condición de las unidades que circulaban en la ruta troncal Bowí, para determinar qué uso podrían tener.

Recordó que según lo previsto en la Ley Estatal de Transporte, los camiones con más de 10 años de antigüedad ya no pueden usarse para brindar el servicio a la población.

No obstante, indicó que se recibió una solicitud de donación de camiones por parte del Poder Judicial de Chihuahua con el objetivo de hacer el servicio de defensoría pública a la población de Ciudad Juárez.

“Tenemos entonces varias peticiones de ese tipo, las estamos valorando. No hay ninguna prisa porque obviamente lo más importante es mantener el servicio”.