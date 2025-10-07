Camiones Bowí se ajustan a las estaciones, hubo estudio técnico antes de la compra

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda aseguró que las nuevas unidades de la ruta troncal Bowí se ajustan sin problema alguno a las estaciones.

Explicó que antes de realizar la compra se realizaron estudios técnicos sobre las características que debían cumplir los camiones pues una compra de 315 millones de pesos no puede tomarse a la ligera.

Asimismo, explicó que se trata de la primera semana de operaciones con los camiones y que los y las conductoras continúan adaptándose a los nuevos vehículos por lo que en ocasiones podría no coincidir el acceso con las puertas, sin embargo, reiteró que se adaptan sin problema alguno.

octubre 7, 2025 11:46 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua