Cámaras empresariales lamentan fallecimiento de Víctor Cruz Russek

Tras darse a conocer el fallecimiento del empresario y ganadero Víctor Cruz Russek, diferentes camaras empresariales lamentan su pérdida destacando su legado y trabajo a lo largo de su existencia.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, líderada por Julio César Mercado Rodríguez, lamentaron el fallecimiento del distinguido y generoso empresario, inborrable para Chihuahua.

Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC) liderado por Jorge Cruz Camberos, sobrino del Don Víctor Cruz, se unieron a la pena y se suman a la solidaridad con la familia.

Cabe destacar que el empresario Víctor Cruz Russek falleció hace unas horas, a consecuencia de una complicación de salud.

Por su parte la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) encabezada por Álvaro Bustillos Fuentes destacó un despido a una persona admirable a quien se le reconoce su calidad humana, quien estuvo activo en actividades filantrópicas y financieras, Don Víctor Cruz tomo protesta a principios de este año como parte del consejo de la UGRCH.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) lamentó el fallecimiento de quien fue presidente de la delegación Chihuahua, reconociendo su legado al frente.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) liderada por Alejandro Lazzarotto dio a conocer que Cruz Russek fue un ejemplo de liderazgo para todos los sectores, impulsado proyectos y entrega.