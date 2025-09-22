Cámaras de monitoreo y cargador para celular en nuevos camiones Bowí, señala Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que las nuevas unidades que se integrarán a la ruta troncal Bowí en la ciudad de Chihuahua tienen sistema de monitoreo para la seguridad de las y los usuarios.

Asimismo, contarán con aditamentos como puertos USB entre los asientos para cargar los teléfonos celulares.

Ello luego de que el pasado fin de semana se difundieron imágenes de los primeros 10 camiones que llegaron a los almacenes de la OTV, en espera de otras 30 unidades que se incorporarán en próximos días.

“Traen GPS, aire acondicionado y cargador para los teléfonos celulares, y sobre todo que están monitoreados para ver quién entra y quién sale del camión y estar seguros de que todos lleguen finalmente a sus destinos”.