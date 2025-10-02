Califica Arturo Medina como perversa reforma a Ley de Amparo

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, se pronunció sobre las reformas a la Ley de Amparo promovidas por el régimen morenista a nivel federal.

Medina destacó el debilitamiento del concepto de interés legítimo, que deja a la ciudadanía sin la posibilidad de defenderse de actos de autoridad que consideren les afectan en lo individual o como colectividad.

En este sentido, Medina consideró que los ciudadanos han perdido una herramienta importante para defender el patrimonio nacional, los recursos naturales e incluso para protegerse de acciones, omisiones y deficiencias de los aparatos gubernamentales.

“Las libertades esenciales quedan sujetas a la voluntad de quienes ejercen el poder público, de quienes pueden disponer del patrimonio de los mexicanos, de quienes operan los aparatos de procuración de justica, de quienes pueden encarcelar personas y callar voces”, señaló.

Además, el coordinador legislativo advirtió sobre la pérdida de fuerza que sufre la figura del amparo al abrir la posibilidad de que la autoridad se declare a sí misma como imposibilitada para cumplir con las resoluciones en esta materia, con lo que consideró que el amparo se convierte en una herramienta sujeta a la voluntad de la autoridad, es decir, no obliga en la realidad.

El priista indicó que resulta perverso quitarle a la ciudadanía la única garantía constitucional para defenderse de los excesos y abusos de la autoridad, convirtiendo el amparo en un instrumento que pareciera más bien pretender proteger al gobierno de quienes defienden sus derechos.

“Lo hemos repetido, se burlan, pero luego lo confirman con cada acto: traicionan al pueblo una y otra vez hasta lograr controlar absolutamente todo, hasta lograr callar a cualquiera que los contradiga. Se llama dictadura”, finalizó.