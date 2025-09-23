Cada dos de tres policías son mujeres; ISSCUU invita a sumarse a las filas de la DSPM

Martha Moctezuma, titular del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua, tras dar a conocer la convocatoria para la nueva academia de policía, compartió a Entre Líneas que desde hace un par de generaciones pasadas, del ISSCUU el 60 por ciento son mujeres las interesadas en formar parte de las filas de la Policía Municipal de Chihuahua.

Agradeció el apoyo del comisario Julio César Salas, ya que desde la DSPM ha sido muy equitativo con las mujeres, por ende, se siente ese orgullo de saber que la mujer chihuahuense es capaz y, tanto como en la policía como en bomberos, hay interesadas.

La convocatoria es dirigida a personas entre 18 a 40 años, que cuenten con escolaridad de bachillerato concluido, tener buena conducta y contar con la cartilla militar liberada en caso de los hombres.

Martha Moctezuma subdirectora de Formación de la DSPM, mencionó que para registrarse es necesario ingresar a la liga: http://registro.policiachihuahua.gob.mx y esperar la llamada del personal administrativo para hacer la entrevista inicial en donde determinarán si son aptos para continuar con el proceso de selección, y en su caso, entregar la documentación requerida.

Asimismo, se puede acudir al ISSCUU, en avenida Pacheco y Pedro Meoqui número 8800, en horario de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, o bien, marcar a los teléfonos 072 o 614 429 60 00, en las extensiones 4617 y 4621 para solicitar mayor información.

Las y los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-Ser ciudadano (a) mexicano (a) en ejercicio de sus derechos.

-Tener buena conducta y no haber sido condenado (a) por delitos dolosos ni estar sujeto (a) a proceso penal.

-No hacer uso de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, ni padecer alcoholismo.

-Gozar de buena salud física y mental

-Saber conducir automóvil

-Estatura mínima de 1.65 m. en hombres y 1.55 m. mujeres

-No contar con antecedentes policiacos en los últimos 3 años y no ser reincidentes

De igual manera se deben de acreditar los exámenes psicométricos, médico, físico y de confianza, además de un estudio socioeconómico, entre otros requisitos descritos en la convocatoria.