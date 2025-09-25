Cabalgata ExpoGan: cerrarán calles del Centro a la 1pm

Con el objetivo de mantener una movilidad segura durante la tradicional cabalgata por el inicio de Expogan, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) anunció el despliegue de un operativo vial para garantizar el correcto flujo y circulación vehicular.

El inicio del cierre de las calles se proyectó a partir de la 1:00 pm mientras que la Cabalgata dará inicio a las 4:00pm desde la Plaza del Ángel.

Al respecto, las calles que contarán con un cierre temporal son las siguientes:

* Avenida Carranza desde la calle García Conde, hasta la Avenida. 20 de Noviembre.

* ⁠Av. 20 de Noviembre hasta la Vialidad Ch-P.

* ⁠La vialidad Ch-P continuará Cerrada hasta su intersección con el Periférico R. Almada

* ⁠Posteriormente por la Calle San Salvador, hasta la Unión Ganadera.

Para la acción, la Subsecretaría de Movilidad (Policía Vial) desplegará a 40 elementos de la Policía Vial para asegurar un transcurso de actividades seguro.