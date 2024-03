Buscan posicionar vallas de Palacio como tema de campaña, no se adquirieron con ese fin: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda manifestó que se busca posicionar cómo tema de campaña la protección que se realizó de edificios públicos durante la marcha del Día Internacional de las Mujeres, así como el costo que tuvieron las vallas metálicas.

Indicó que el primer medio de comunicación que publicó el costo de las vallas está estrechamente ligado con el anterior gobernador y reiteró que la compra de dichos instrumentos fue para operativos de seguridad en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) y no con motivo del 8M.

Asimismo, Santiago de la Peña dijo que si bien, en redes sociales hay comentarios de molestia por parte de las manifestantes, la mayoría de la población vio con buenos ojos que no se haya hecho el mismo daño que el pasado en contra de los edificios públicos.

“Las vallas no se adquirieron, como lo dicho ayer el secretario de Seguridad Pública, esas vallas tienen además otros usos y bueno, sin duda ese día 08 de marzo se le dio ese uso. Me parece que no hay que hacer un gran escándalo de ese tema”.